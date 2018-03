Un altro ko per il San Lorenzo Nuovo di Fabio Goretti, che mercoledì ha ceduto per 1-0 alla Vigor Acquapendente nel recupero della 26° giornata del girone A di Promozione. Ci si mette nuovamente la sfortuna per i gialloblù, che continuano a dare segni di vita ma che vengono beffati dall'ennesimo calcio di rigore a sfavore di una stagione a dir poco tormentata. Il cammino verso la salvezza, che passerà tramite altre 6 giornate di campionato ed eventuale play out, si fa sempre più duro, ma la voglia di combattere fino alla fine è presente nello spogliatoio gialloblu. C'è una montagna da scalare, almeno 3 squadre da raggiungere e superare in classifica, per chi sogna ancora la salvezza diretta. Una missione complicata, se non impossibile. Meglio pensare, allora, solo in ottica play out e non darlo neanche per scontato. Perché, in questo momento, i 10 punti di ritardo dall'Atletico Ladispoli, 13°, regalerebbero la permanenza diretta ai tirrenici e condannerebbero il San Lorenzo Nuovo alla retrocessione. Rimboccarsi le maniche per annullare questo gap sarà dunque la missione dei viterbesi, a cominciare dalla prossima trasferta di Aranova, non il migliore avversario da affrontare in questo momento. I tre punti saranno, invece, un imperativo alla 30° e 34° giornata in casa contro Pescatori Ostia e Bomarzo, due scontri diretti che potrebbero decidere le sorti di tutte le squadre coinvolte. Da brividi il trittico di fine aprile, con Ottavia, Compagnia Portuale e Ronciglione avversarie del San Lorenzo nuovo una dopo l'altra. Ci sarà da lavorare sodo, dunque, ma la fiducia nel gruppo non manca e, come dichiarato recentemente dal tecnico Goretti, i giocatori hanno ritrovato la consapevolezza dei propri mezzi e lotteranno fino alla fine per mantenere questa categoria.