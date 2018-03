Valzer Viterbese: via Sottili, arriva Giannichedda

Fulmine a ciel sereno alla vigilia della trasferta di Pistoia e all'indomani del rovescio casalingo contro la capolista Livorno. Con una nota ufficiale il club gialloblù ha esonerato Stefano Sottili e consegnato la squadra a Giuliano Giannichedda. LA NOTA “L'A.S. Viterbese Castrense comunica l'esonero del tecnico Stefano Sottili dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Al Signor Sottili vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta, l'impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata al Signor Giuliano Giannichedda al quale la società rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro”. Prima il grande feeling, un percorso netto che aveva portato la Viterbese nelle zone alte di classifica fino a contendere alle grandi favorite il primato poi, negli ultimi tempi, qualcosa si è rotto, una sensazione affiorata giorno dopo giorno fino all'ultimo atto di ieri. Al di là dei risultati, anche se gli ultimi non erano stati molto positivi, probabilmente qualcosa si è spezzato nell'incantesimo che aveva portato società e tecnico a flirtare un rapporto che sembrava solidissimo. Nel calcio, si sa, però basta poco per cambiare idea, cambiare giudizi e così Piero Camilli ha deciso per questa soluzione puntando sulla scossa alla squadra. Come nei precedenti casi probabilmente il patron gialloblù ha visto la scintilla affievolirsi, una squadra che negli ultimi tempi, nonostante le assenze, che faticava ad esprimersi e allora ecco la svolta.