Cialli: "Monterosi,uniti ci salveremo"

Tutti uniti vicino al Monterosi. Non è questo il momento per fare polemiche o andare a cercare colpe e colpevoli di una situazione di classifica che coglie di sorpresa tutti: squadra, società e tutto il paese. Due punti nelle ultime cinque partite, la crisi non si è placata nemmeno dopo l’ennesimo cambio di allenatore. Proprio per questo motivo l’ex presidente del Monterosi Flaminio Cialli, che conserva la carica di vicepresidente ma è soprattutto il punto di riferimento della tifoseria biancorossa, è voluto intervenire per dare il proprio appoggio al presidente Luciano Capponi ed alla squadra: “Dopo due stagioni di grandi successi il Monterosi si trova in un momento di difficoltà. Proprio per questo motivo bisogna restare tutti uniti e fornire il proprio sostegno a società, squadra ed allenatore. Ho visto quasi tutte le partite ed al di là degli errori commessi devo essere sincero: siamo veramente sfortunati. Questa non è una squadra che sta andando allo sbaraglio, ha idee chiare e fornisce le sue ottime prestazioni. Purtroppo quando becchi la stagione sbagliata vieni punito al primo mezzo errore”. Flaminio Cialli è anche molto vicino all’amministrazione comunale ed al sindaco Sandro Giglietti, altro grande tifoso del Monterosi. Tutti vogliono essere al fianco del tecnico Savini in questa volata salvezza: “Capponi e tutta la società hanno grande fiducia nei confronti del mister. Marco è un nostro concittadino ed abbiamo il dovere morale di sostenere lui e la squadra in questo finale di stagione. Questa sosta del campionato può essere utile per preparare le prossime due partite casalinghe. Alla ripresa il Monterosi deve affrontare Trastevere e Budoni come se fossero due spareggi salvezza. E sono certo che avrà tutto il sostegno del suo pubblico”.