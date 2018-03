Sabato alla finestra per la Viterbese, che dopo il rinvio del match di campionato contro il Piacenza tornerà in campo martedì per la semifinale di andata di Coppa Italia con il Cosenza (stadio "Rocchi", ore 14.30). Intanto, però, arrivano buone notizie per i gialloblù, visto che nelle tre partite disputate sabato e valide per la 28° giornata del girone A cadono sia Livorno che Pisa. I labronici subiscono il clamoroso ko casalingo per mano del Cuneo, mentre i pisani cadono 1-0 a Grosseto al cospetto del Gavorrano. Restano terzi con un punto di vantaggio sulla Viterbese, che però avendo una partita da recuperare (quella, appunto, contro il Piacenza) potrà effettuare il sorpasso e prendersi il podio.