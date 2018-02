La gara in casa della Flaminia Civita Castellana in programma sabato 3 marzo contro il Latte Dolce è stata posticipata a sabato 10 marzo, alle 14.30. Il rinvio si è reso necessario per l'abbondante nevicata che ha ricoperto il manto erboso del Madami. La società di Sassari ha accettato lo spostamento della gara alla settimana che coincide con il fermo del campionato in concomitanza con il torneo di Viareggio senza creare problemi. "Avevano già chiesto loro l’anticipo a questo sabato – ha spiegato il segretario della società rossoblù Ottavio Macino- che gli era stato accordato; dopo le novità sopraggiunte, sono stati disponibili a trovare una soluzione immediata, che ha portato a scegliere la nuova data. La massima collaborazione c’è stata anche da parte della Lnd a cui va il nostro ringraziamento".