Nulla da fare: Viterbese-Cosenza, la semifinale di andata di Coppa Italia che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 28 febbraio allo stadio "Rocchi" è stata rinviata per il maltempo. Decisivo l'intervento della prefettura, che ha negato l'utilizzo dell'impianto, ancora ricoperto dalla neve, per garantire l'incolumità degli spettatori e anche dei giocatori in campo. "La gara - fa sapere la Viterbese in un comunicato - verrà recuperata il 6 Marzo mantenendo immutato l’orario delle 14.30. I biglietti già acquistati per la gara del 28 febbraio saranno comunque considerati validi per l’accesso allo stadio 'Rocchi'. Chi invece sarà impossibilitato ad assistere alla gara nella nuova data potrà richiedere il rimborso del tagliando presentandosi nel punto vendita dove è avvenuto l’acquisto o, per chi ha acquistato online, inviando una email all'indirizzo info@go2.it con allegato foto o scannerizzazione del biglietto e propri dati bancari.