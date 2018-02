La Favl Viterbo sarà alla ribalta della cronaca sportiva nazionale grazie al glorioso programma "90° Minuto" domenica 11 Febbraio alle ore 17 su Rai 2. Protagonista sarà il presidente-giocatore Alessandro Costantini in occasione del derby Favl Viterbo-Querciaiola disputato sabato scorso in quel di Villanova, a Viterbo. All'interno del programma ci sarà un servizio curato dal giornalista Luca Cardinalini con immagini della partita terminata 2-2 ed interviste al presidente Costantini ed a mister Salerno. Intanto oggi gli "orange" viterbesi hanno espugnato il campo di Bolsena con un gol di Paolo Trabalzi a 10' dal termine, partita ostica contro i padroni di casa in netta ripresi ed appena reduci dal vittorioso derby giocato contro il Marta sabato scorso. Oggi pochi rischi per i ragazzi di Salerno che hanno sfiorato il vantaggio con due clamorose occasioni non sfruttate da Alex Mingione e Ruggiero nel primo tempo. Durante la ripresa altra occasione gol mancata da Luca Morucci a tu per tu con il portiere ospite fino ad arrivare al gol match di Trabalzi appena subentrato. Ora Favl terza in classifica e tutti davanti alla tv domenica 11 Febbraio ore 17 Rai 2.