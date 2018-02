Il Monterosi vuole tornare a vedere il "Martoni" esaurito. Domenica 11 febbraio alle ore 14.30 c’è il match casalingo contro lo SFF Atletico. Per l’occasione il nuovo tecnico Marco Savini invita tutti allo stadio: “Tra pochi giorni ci attende una partita importante. Vogliamo fare un grande finale di stagione ma il Monterosi ha bisogno anche del vostro sostegno. Vi aspettiamo numerosi al campo”. La società del presidente Luciano Capponi vuole riempire il "Marcello Martoni". Per l’occasione, nel match che vedrà Costantini e soci opporsi allo SFF Atletico, il prezzo del biglietto per i tifosi locali sarà di appena 5 euro.