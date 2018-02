Il Monterosi si affida a Savini: "Serve solo un po' di entusiasmo"

Il Monterosi dà il benvenuto al nuovo tecnico della prima squadra Marco Savini. Dopo le esperienze alla guida della Salernitana Primavera e come secondo di Giuseppe Pancaro e poi prima guida alla Juve Stabia, Savini è l’uomo scelto dalla società biancorossa per rivitalizzare una squadra alla ricerca di un finale di stagione positivo e divertente. Il nuovo allenatore si è presentato ai microfoni della sala stampa del Marcello Martoni oggi pomeriggio, prima di gettarsi in campo per conoscere la squadra e svolgere le prime prove in vista dell’impegno di domenica prossima ad Aprilia: “Sono felice di far parte di questo progetto. Ringrazio il presidente di avermi dato questa possibilità. Sono molto voglioso, l’obiettivo è quello di rivitalizzare questa squadra e portare un po’ di entusiasmo. Ho visto più di una volta il Monterosi, le stagioni possono prendere una brutta piega per vari motivi ma sono convinto che si può ambire a qualcosina in più. E’ un campionato difficile ma abbiamo il materiale per fare meglio con abnegazione e disponibilità dei ragazzi”.