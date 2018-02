Tortori lascia la Viterbese

Tortori ha salutato il gruppo gialloblu anche. Sembrava destinato al fuori rosa ed invece, in extremis, è stata trovata una soluzione per l'attaccante ormai ex gialloblu, di fatto sostituito da Calderini e Bizzotto. L'inserimento della Carrarese ha permesso al Venezia di spostare il prestito da Viterbo alla Toscana. Tortori non aveva mantenuto le premesse e dopo un avvio promettente - addirittura due gol alla prima di campionato, aveva perso la maglia da titolare ed era finito fuori dal progetto tecnico di Sottili. E in quel ruolo lasciato libero da Tortori sembra rispecchiarsi in pieno anche il giovane Bizzotto, davvero l'ultimissimo arrivato in casa gialloblu. "Sono nato a Nove - ha detto l'esterno offensivo, classe '96 - vicino a Bassano del Grappa. Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno insegnato qualcosa, chi dal punto di vista tecnico, chi sotto l'aspetto del temperamento. In Primavera, ad esempio, ho imparato soprattutto che non si molla mai. Giulio Giacomin è forse l'allenatore che mi ha cambiato più di tutti. Quella stagione con la Primavera non era partita benissimo, poi ho segnato due gol che sono stati una scossa. Mi è cambiata la vita!