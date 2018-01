Striscione violento,Viterbese multata

Multa di 7.500 alla Viterbese perché i “propri sostenitori introducevano ed esponevano uno striscione non autorizzato incitante alla violenza” nel match pareggiato domenica scorsa al Rocchi contro il Pisa. Il giudice sportivo ha anche squalificato Jefferson per una giornata, mentre Baldassin e Benedetti entrano in diffida. Intanto la società gialloblù ha annuciato la vendita dei biglietti per la sfida di domenica 4 febbraio alle ore 14.30 contro la Giana a Gorgonzola (Milano). I tagliandi per il settore ospiti sono disponibili sul circuito "Best Union" (senza obbligo di tessera del tifoso) fino alle ore 19 di sabato 3 febbraio ai seguenti prezzi: under 14, 1 euro più prevendita e intero 10 euro più prevendita. I biglietti si possono acquistare presso i seguenti punti vendita più vicini: Underground (via della Palazzina 1, Viterbo), tabaccheria "Smoking" (via Garboni, presso Conad, a Viterbo) e anche on line sul portale www.vivaticket.it. Il giorno della gara i biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita. Infine, potranno essere acquistati tagliandi per il settore della tribuna sud al prezzo intero di 14 euro con riduzioni per ragazzi, donne e over 65 senza obbligo di tessera del tifoso.