Monterosi, torna Donninelli"Qui mi sento a casa"

Il Monterosi comunica il ritorno del direttore sportivo Emiliano Donninelli nell'organigramma tecnico della prima squadra. A dare il bentornato al ds è lo stesso presidente Luciano Capponi: “Questi quattro mesi di separazione fra me e Donninelli sono serviti per crescere la stima e la comprensione reciproca. Da questo momento riparte un grande ciclo a Monterosi”. Parole di stima, fiducia ed entusiasmo nei confronti di uno degli artefici delle due grandi stagioni passate con una promozione in serie D e quella sfiorata in Lega Pro. Emiliano Donninelli si è già messo a lavoro. C’è da risolvere ovviamente la questione allenatore sul quale lo stesso direttore non si sbilancia: “Sono contento di essere tornato a Monterosi, per me è come tornare a casa. Qui sono cresciuto come direttore ed ora sono pronto a rimettermi in gioco. Per quanto riguarda l’allenatore il Monterosi si sta prendendo il giusto tempo. Stiamo valutando alcune ipotesi ma non vogliamo prendere decisioni affrettate”.