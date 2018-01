Mercato Viterbese, dal Foggia arriva Calderini

Elio Calderini, fu una scoperta a Civita Castellana, ora potrebbe essere una certezza a Viterbo! Calderini, infatti, fu una felice intuizione di Maurizio Manfra, che lo prelevò dall'Arezzo quando ancora era in età di under ('89) e poteva essere schierato in serie D, con il famoso “obbligo di Lega”. A Civita Castellana si mise talmente in mostra che non poterono non accorgersi in molti di lui, dalle categorie superiori. Ora al Foggia, con due anni di contratto, una concorrenza troppo forte, con tanti attaccanti tra i Satanelli: arrivando in prestito alla Viterbese potrebbe completare il suo ciclo nella Tuscia. Altrettanto bene rispetto a come era cominciato, con quella maglia rossoblu dei Civitonici e quella simpatia tutta toscana.