Brutte sorprese nell’allenamento di rifinitura di venerdì pomeriggio in casa Monterosi. Per la trasferta in Sardegna a San Teodoro mister Perrone dovrà rinunciare a ben sei pedine della sua rosa. Alle squalifiche di Matuzalem e Costantini, oltre al lungodegente secondo portiere Florio (rottura del naso), non ci saranno nemmeno Morbidelli, Matrone e Lommi. Quest’ultimo a letto con l’influenza mentre i primi due sono alle prese con dei colpi presi domenica contro il Latte Dolce. C’è anche un po’ di preoccupazione per l’attaccante visto che gli esami ecografici hanno evidenziato un forte versamento alla coscia. Tornano tra i convocati Manoni dopo la squalifica e Luca Tarantino dopo due mesi di stop. I galluresi nonostante l’ultimo posto in classifica non vanno assolutamente sottovalutati. Nelle ultime quattro gare interne hanno collezionato tre pareggi ed un successo. Allo stesso tempo il Monterosi Fc deve invertire lo score esterno degli ultimi due mesi: due punti nelle ultime cinque trasferte. Per l’esperto difensore Davide Salvatori quello di San Teodoro è un appuntamento da non fallire: “Per noi quella di domenica è una tappa fondamentale. Vincendo si potrebbero riaprire le porte dei play off. Domenica scorsa abbiamo fatto una bella vittoria. Ci serviva per soprattutto per l’aspetto psicologico. Ora dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e giocare a San Teodoro con la stessa cattiveria”. Le assenze di due-tre titolarissimi non possono costituire un alibi per Salvatori: “Pesano perchè sono giocatori importanti di questa squadra. Però il Monterosi ha una rosa ampia e credo che chi verrà chiamato in causa non farà rimpiangere chi manca. Dobbiamo vincere e basta”. Volo per la Sardegna previsto per sabato pomeriggio. Ritorno domenica in serata dopo il match. Arbitra Andrea Calzavara di Varese.