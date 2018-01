CARRARESE-VITERBESE 0-1

RETE 33' pt Baldassin

CARRARESE (4-2-3-1) Lagomarsini 6 - Tentoni 6,5, Benedini 6, Ricci 6, Possenti n.g. (5' Agyei 6) - Cardoselli 6, Rosaia 6; Vassallo 6 (40' st Piscopo sv), Bentivegna 6,5 (12'st Biasci 6,5), Tavano 6 - Coralli 6,5 A disp. Borra, Andrei, Benedetti, Cazè Da Silva, Cais, Foresta, Marchionni, Miele All. Baldini

VITERBESE (4-3-3) Iannarilli 6,5 - Celiento 6,5, Rinaldi 6,5, Sini 6, De Vito 6 - Baldassin 6,5, Di Paolantonio 6, Benedetti 6,5 (30'st Zenuni 6) - Vandeputte 6 (34'st Sané sv), De Sousa 6 (46' st Checchin sv), Ngissah 6 (1'st Peverelli 6) A disp. Pini, Micheli, Mendez, Mbaye All. Sottili

ARBITRO Massimi di Termoli (Lenarduzzi di Merano e Colinucci di Cesena)

NOTE terreno scivoloso, spettatori 1.500 circa. Ammoniti: Cardoselli, Tentoni, Coralli (CA); Celiento, De Vito, Benedetti (VC). Angoli: 5-3. Recupero: 1' e 4'.

La "sliding door" dopo 32 minuti: chance non sfruttata dalla Carrarese e, sul capovolgimento, Viterbese a segno con Luca Baldassin al primo vero assalto offensivo. Basta la zampata del numero 14 per mettersi in tasca i tre punti nel primo impegno di campionato del 2018. Lo scoppiettante quattro a tre dell'andata è un lontano ricordo. Di buono c'è il risultato, il settimo utile consecutivo per Celiento e compagni, che fa raggiungere quota 40 in classifica.