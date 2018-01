Con la vittoria casalinga per 3-2 contro il Fiumicino (reti di Cesaro al 17° della ripresa, di Pacetti al 30° della ripresa e di Alessandro Rosati al secondo minuto di recupero e gol tirrenici di Forcina al 5' ed al 19' del primo tempo), l'Ottavia mantiene la vetta della classifica del girone A di Promozione. Squadra del giorno l’Accademia calcio Roma, che rifila un netto 3-0 casalingo al Città di Cerveteri calcio (doppietta di Torcè al secondo del primo tempo ed al 15' della ripresa e di Antenucci al 24' del secondo tempo). Bene anche la Compagnia Portuale che supera tra le mura amiche la Nuova Maccarese per 3-2 (doppietta di Catracchia al 39' del primo tempo e ad un minuto dalla fine e rete di Loiseaux al 17' del secondo tempo per i portuali; reti di Fortunato al 34' del primo tempo e di Paparella all'ultimo minuto del primo tempo per gli ospiti). Bene anche il Bomarzo che supera a domicilio la Vigor Acquapendente per 2-1 (rete aquesiana di Babbucci al 37' del primo tempo e gol locali di Zhar al 3' della ripresa e di Russo al 25' del secondo tempo). Di misura - 1-0 tra le mura amiche - sia il Ronciglione United sul Grifone Gialloverde (al 27' del primo tempo Piergentili) che la Pescatori Ostia sul Santa Marinella (15' del secondo tempo Franci). In fotocopia, 1-1, le gare tra San Lorenzo Nuovo e Montalto (locali in vantaggio con Baracchini al 24' del primo tempo e pareggio tirrenico con Lorenzo Serafini al 27' della ripresa) e Canale Monterano-Montefiascone (locali in vantaggio con Gentili al 18' del primo tempo e viterbesi in pareggio con Cissè a dieci minuti dalla fine). 0-0, infine, tra Aranova e Atletico Ladispoli. Capolista Ottavia alla 19° giornata attesa dalla trasferta non proprio semplice di Santa Marinella. Completano il programma Montefiascone-Accademia calcio Roma, Città di Cerveteri-Aranova, Montalto-Bomarzo, Vigor Acquapendente-Canale Monterano, Fiumicino-Compagnia Portuale, Atletico Ladispoli-Pescatori Ostia, Nuova Maccarese calcio-ASD Ronciglione United e Grifone Gialloverde-San Lorenzo Nuovo.