Al calciatore della Flaminia Civita Castellana Francesco Lazzarini prima dell’inizio della gara contro il Monterosi di domenica sarà consegnata da parte del presidente Francesco Bravini una maglia rossoblù con il numero 100 stampato sulle spalle per ringraziare il giocatore delle presenze collezionate con la società civitonica. "Per me è un onore aver disputato cosi tante partite con la gloriosa casacca della mia città e di essere entrato a far parte delle bandiere del calcio locale – ha detto Lazzarini - spero di festeggiare questo traguardo con una vittoria". "Siamo felici di poter regalare a Francesco una maglia celebrativa – ha sottolineato il presidente Bravini –; è un ragazzo che merita tutta la nostra stima e fiducia. Abbiamo scelto di riportarlo con noi, poiché oltre ad essere attaccato ai colori sociali, è stato sempre un esempio di professionalità e sportività in campo e fuori. Con il suo ritorno riparte la valorizzazione dei giocatori locali”. Per la gara contro il Monterosi in programma al Madami con inizio alle ore 14.30 la Flaminia Calcio ha deciso di mantenere il biglietto d’ingresso a 5 euro (il prezzo è il più basso in Italia per la serie D) per consentire a tutti di assistere al derby.