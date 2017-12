VITERBESE-ARZACHENA 1-0

RETE 32’ st Vandeputte

VITERBESE (4-3-3) Iannarilli - Celiento, Atanasov, Sini (39’ st Peverelli), Sanè - Cenciarelli (21’ st Mendez), Di Paolantonio, Baldassin (29’ st Zenuni) - Vandeputte (39’ st Mbaye), Jefferson, Razzitti (21’ st Bismark) A disp. Pini, Micheli All. Sottili

ARZACHENA (4-3-1-2) Cancelli - Arboleda, Sbardella, Piroli, Peana (35’ st Varricchio) - Nuvoli, La Rosa, Casini - Curcio - Sanna, Vano A disp. Ruzittu, Aiana, Bertoldi, Taufer, Lisai, Russu All. Giorico

ARBITRO Acanfora di Castellammare (Conti-Lalomia)

NOTE pomeriggio freddo, campo in buone condizioni, spettatori 1400 circa. Ammoniti: Vano, Casini, Piroli (A)

Ultima del 2017 che meglio non poteva andare per la Viterbese. I gialloblù, infatti, hanno la meglio sull'Arzachena grazie al gol di Vandeputte al 32' della ripresa e, complice lo 0-0 tra Siena e Pisa, agguantano i bianconeri al secondo posto in classifica. Ora il campionato osserverà due settimane di sosta, con la Viterbese che riprenderà a giocare venerdì 19 gennaio alle ore 20.45 nell'anticipo della 22° giornata sul campo della Carrarese.