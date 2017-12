Under obbligatori, Zarelli chiede la deroga

Si è svolta giovedì pomeriggio, presso il Grand Hotel Duca d'Este di Tivoli Terme, l'Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lazio. Presenti 302 società, su 694 aventi diritto al voto, che dopo la relazione del presidente Melchiorre Zarelli (con la quale il numero uno del calcio laziale ha annunciato di volere chiedere una deroga per mantenere l'attuale numero dei giovani in età di Lega previsti per il Lazio), hanno detto sì all'unanimità alle candidature di Nuccio Caridi alla carica di Consigliere Federale dell'Area Centro, e di Francesco Franchi alla carica di Vice Presidente della Lega Dilettanti, sempre per l'Area Centro.