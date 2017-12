Viterbese-Arzachena,punti e... solidarietà

"Bisogna stare con le antenne molto dritte", questo il monito di mister Sottili nel pregara contro l'Arzachena. "Non dobbiamo credere che sia sufficiente per battere l'Arzachena la prestazione della scorsa settimana contro il Prato. Lo dico ai miei ragazzi, ma anche a tutto l'ambiente perché il valore dell'avversario è decisamente superiore: l'Arzachena ha uno dei migliori attacchi del girone con 28 gol all'attivo, 21 dei quali dei 3 attaccanti. Ma il dato più significativo è che 17 dei 28 sono stati realizzati fuori casa. Arriva inoltre un avversario caricato dall'importante vittoria ottenuta contro l'Arezzo. 3 punti che li hanno rinfrancati moralmente e tecnicamente. Passando a noi, siamo reduci ancora una volta da una settimana di allenamenti molto difficili legata alla situazione climatica che, tra campi ghiacciati e impraticabili, ci ha costretti ad andare a Orvieto. Detto questo, abbiamo chiara la consapevolezza che si possano portare a casa i 3 punti, a patto però che si faccia una prestazione sopra le righe”.

MAGLIA SPECIALE Quella di sabato sarà una partita importante non solo per la classifica. Sabato 30 dicembre, infatti, per la partita contro l'Arzachena i giocatori della Viterbese indosseranno una maglia particolare dedicata al Natale. La maglia, di colore blu navy, è stata impreziosita con l’inserimento dell’albero di Natale che farà da contorno al logo ufficiale e dalla scritta celebrativa riportante la dicitura Christmas Match, Viterbese Castrense/Arzachena e la data dell’evento. Le maglie indossate dalla Viterbese sono state realizzate ad hoc per l'occasione dallo sponsor tecnico Legea e verranno (da decidere ancora data e location) battute all’asta e messe in vendita su Ebay. L’intero ricavato verrà poi devoluto in beneficenza all’Associazione “Eta Beta” di Viterbo di cui vi forniamo sotto una breve presentazione. Il sodalizio tra le parti è stato sancito nella mattinata odierna con la società del patron Camilli rappresentata dal direttore generale, Diego Foresti, l’Associazione “Eta Beta” presenziata dal presidente Pietro Di Bella e il Comune di Viterbo nella persona dell'assessore ai lavori pubblici Alvaro Ricci.