L'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Lazio della Figc è convocata per giovedì 28 dicembre presso il Grand Hotel Duca d’Este in Via Tiburtina Valeria, 330 - Tivoli Terme, alle ore 16 in prima convocazione ed alle ore 17 in seconda convocazione. L'Assemblea dovrà prendere in esame la designazione dei candidati del Lazio alla carica di Consigliere Federale, per l’Area Centro, e di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sempre per l’Area Centro. L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 15 del 28 dicembre.