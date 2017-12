Il derby di Promozione tra Vigor Acquapendente e Montefiascone è stato ulteriormente qualificato dalla presenza di un osservatore interessato, ex giocatore ed ora allenatore, Fabrizio Caracciolo. Caracciolo, ospite del direttore sportivo del Montefiascone Vito Piscopiello, si è intrattenuto prima e dopo la partita con dirigenti ed allenatori di entrambi le squadre scambiando con loro opinioni e dando consigli da osservatore assolutamente neutrale del match. Nato a Lecce il 9 Marzo 1974, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Caracciolo ha iniziato la sua carriera professionista nelle stagioni 1994-1995 e 1995-1996 nel Fasano (Serie C2), per poi passare sempre in C2 nel Gubbio (stagione 1998-1999), in C1 nell’Arezzo (1999) in C1 con il Catania (2000), in Serie B con il Pescara (2000), in Serie B con il Siena (2001), in Serie B con l’Ascoli (2002), in Serie B con l’Ascoli (2003), in C1 con il Rimini (2004), in Serie B con il Rimini (2005), in Serie C1 con la Salernitana (2006), in C1 con il Pescara (2007), in C1 con la Paganese (2008), e nelle stagioni 2009 e 2010 in Serie D con il Casarno. Tra le sue statistiche da incorniciare le ben 103 presenze in serie B impreziosite da 5 reti. In veste di allenatore ha guidato nella stagione 2011-2012 il Casarano.