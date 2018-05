Ci sarà una posta molto alta in palio questo sabato pomeriggio (palla a due alle 19) al PalaMalè di Viterbo, dove la Defensor ospiterà la Givova Scafati nella gara di ritorno del primo turno playoff per il campionato di serie B di basket femminile. Dopo il 67-61 della gara di andata, disputata venerdì scorso in Campania, le due formazioni saranno nuovamente una contro l’altra per decidere chi potrà proseguire il cammino e chi, al contrario, concluderà qui la sua stagione. Il regolamento prevede che valga la differenza canestri nel doppio confronto, quindi dalla sfida in programma a Viterbo uscirà in ogni caso il nome di chi dovrà affrontare la vincente dell’accoppiamento Pistoia-Messina, con le toscane vittoriose di 17 punti nel match di andata. Le gialloblù viterbesi saranno quindi costrette a vincere ma dovranno farlo con almeno sette punti di scarto; se al termine dei quaranta minuti la Defensor dovesse essere avanti di sei punti si dovrà disputare un supplementare, con qualsiasi altro risultato saranno invece le ospiti a passare il turno.