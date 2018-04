Sabato sera la Stella Azzurra-Ortoetruria torna in campo nell'anticipo della terz'ultima di campionato andando a far visita al Basket Fondi (palla a due alle ore 18). I viterbesi cercano di uscire dal periodo poco felice che stanno attraversando nel quale, sia pure per un'incollatura, hanno lasciato sul campo quei punti che gli avrebbero permesso di chiudere al primo posto con largo anticipo la regular season. L'impegno contro la squadra pontina si prospetta non semplice, perché Fondi sta cercando di conquistare una tranquilla posizione di classifica che le eviti ulteriori prosecuzioni negli eventuali play out la cui disputa dipenderà unicamente dalla eventuale retrocessione (ad oggi quasi impossibile) di formazioni laziali dalla B.