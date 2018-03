Impegno esterno questa sera per la Stella Azzurra-Ortoetruria che alle domenica alle ore 18.30 scende in campo sul parquet di Ostia per la undicesima di ritorno del campionato di Serie C Gold. La squadra di Fanciullo affronta un'avversaria che nelle ultime due gare ha ottenuto quattro punti superando Frascati in casa ed andando a sbancare il campo di Aprilia. Una formazione in buona salute, che ha in Barucca, Di Pietro e soprattutto in Di Pasquale, MVP dell'ultima giornata, i suoi uomini migliori.