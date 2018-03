Buon risultato per le ragazze dell’Under 20 della Defensor, promosse alla fase successiva dopo il successo per 54-39 nello spareggio di Roma contro l’Antonianum Cagliari. Le ragazze gialloblù, terze nella fase regionale, hanno condotto in porto in modo autorevole la sfida contro le giovani isolane, conducendo sempre nel punteggio con margini di sicurezza e chiudendo senza troppi affanni. Grazie a questa affermazione, il team di Carlo Scaramuccia si è conquistato un posto per uno dei quattro concentramenti interregionali che, dal 12 al 14 marzo prossimi, metteranno in palio i quattro pass per le Finali nazionali, in programma a Seregno dal 31 marzo al 2 aprile. Gli abbinamenti stabiliti dalla Federazione Italiana Pallacanestro hanno “regalato” alla Defensor un girone molto difficile, contro avversarie fortissime come la Libertas Moncalieri, prima classificata in Piemonte, la Cestistica Spezzina, vittoriosa del girone ligure, e le emiliane del Bk Club Valtarese 2000, a loro volta promosse dopo aver vinto uno spareggio di qualificazione ma in grado di schierare alcune ragazze nell’orbita delle nazionali giovanili. “La qualificazione alle Finali nazionali sarebbe un’autentica impresa – commenta coach Scaramuccia – ma già essere arrivati a questo punto è un risultato molto positivo per noi. Avremo la possibilità di vivere tre giorni intensi e di confrontarci con avversarie di grandissimo livello, proprio quello che serve per crescere e migliorare”. Le gare del concentramento interregionale sono in programma al Palasport di Chiusi, in provincia di Siena: la Defensor esordirà lunedì 12 marzo alle 20.30 affrontando la Cestistica Spezzina, mentre nei due giorni successivi le avversarie dipenderanno dai risultati della giornata inaugurale. Al termine dei tre giorni, solamente la prima classificata del girone potrà accedere alle Finali.