PETRIANA ROMA-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VITERBO 64-61

PARZIALI 20-19, 15-16, 19-10, 10-16



PETRIANA ROMA Melillo 15, Tozzi 0, Ferrarese 4, Forgione 3, Ficini 7, Mansutti 8, Nero 10, Gasperini 2, De Franciscis ne, Rubinetti 9, Fokou 6 Coach Pazzi

ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VITERBO Caridà 17, Milazzo 9, Rogani 9, Navarra ne, Baldelli 3, Meroi 0, Rovere 9, Luzza 14, Piazzolla ne, Gasbarri ne Coach Fanciullo

ARBITRI Cattani di Rieti e Faro di Roma

15/35 da 2, 7/24 da 3, 10/21 ai liberi. Sta tutta in questi numeri la battuta d'arresto che la Stella Azzurra-Ortoetruria, dopo undici successi consecutivi, subisce sul parquet della Petriana. Percentuali di tiro inusuali per i biancostellati che registrano il punteggio più basso segnato dall'inizio del torneo e così lasciano sul campo, per la terza volta in stagione, due punti alla loro avvversaria. Partono a rilento i ragazzi viterbesi che si trovano subito sotto 17-7 a metà prima frazione. Fanciullo chiama timeout e scuote i suoi che al rientro, grazie ad un combattivo ed attento Rogani, riagganciano i papalini. La seconda frazione è del tutto equilibrata. Piccoli break da entrambe le parti senza che nessuna delle contendenti riesca a staccarsi nel punteggio. Si va al riposo lungo sul 35 pari. Riparte meglio la Petriana con due conclusioni di Melillo, ma Luzza fa valere tutto il suo atletismo e riporta in parità la Stella. Caridà mette la freccia per i suoi sul 45-44, ma fino alla fine del quarto la Stella non realizza più. Nero, Fokou e Rubinetti invece non sbagliano ed alla terza sirena i padroni di casa trovano il massimo vantaggio sul 54-45. Fanciullo scuote i suoi richiedendo difesa forte e massima concentrazione e la squadra finalmente lo asseconda. Per cinque minuti si vede il gioco della capolista: rapidità di circolazione e pressing totale dei biancostellati che con Rovere, Baldelli e Milazzo piazzano un 11-0 che li riporta avanti. Fino a 4 minuti dalla fine ancora gara in totale equilibrio, ma ci pensa Nero, con due triple in meno di un minuto, a dare 4 punti di vantaggio ai romani. La Stella a questo punto registra di nuovo pessime percentuali al tiro e va in totale blackout in fase realizzativa. Solo Luzza e Ferrarese entrambi dalla lunetta muovono il punteggio e la Stella avrebbe anche la palla di un probabile pareggio su una incredibile persa sotto canestro dalla Petriana, ma la serata al tiro è da dimenticare e sulla sirena finale i romani festeggiano il 64-61 finale. Gara non brillante dell'Ortoetruria che è sembrata non essere mai veramente in partita, penalizzata dalla serata negativa dei propri tiratori e da un più che eloquente 10-21 ai liberi. Tra i biancostellati Rogani certamente il migliore. Buona gara della Petriana che ha giocato una partita più attenta e grintosa dei suoi avversari. Niente comunque da rimproverare a Meroi e soci che dopo undici vittorie consecutive, giunti a Roma privi ancora di Manetti e Razzino e con Telesca indisponibile, pur disputando una gara sottotono hanno di fatto conteso fino all'ultimo il successo sul parquet della seconda del ranking, che ora li segue a sei punti di distanza. E nessuna recriminazione se non quella che sarebbe bastata un po' di attenzione in più, senza nulla togliere alla buona prestazione della Petriana, per riuscire a cogliere un altro risultato certo alla portata di una capolista normalmente più concentrata.