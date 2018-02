Mercoledì sera alle ore 21 trasferta sul parquet del PalaRiccucci per la Stella Azzurra-Ortoetruria, impegnata nel recupero della sesta di ritorno contro Civitavecchia. Gara che si preannuncia molto difficile, come tutte quelle disputate con i tradizionali avversari tirrenici, per l'obiettiva caratura del team di coach Cecchini, formazione composta da un roster di assoluto valore. Fanciullo non avrà in campo Misino, Manetti e Razzino. Il coach biancoblù potrà però contare su di un gruppo solido e comunque completo, rinforzato recentemente dall'arrivo di Milazzo e che certamente cercherà di esprimere un'altra buona prestazione per proseguire nel positivo cammino percorso sino ad oggi. Palla a due alle ore 21 sotto la direzione di Coraggio di Sora e Marcelli di Roma.