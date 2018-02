DEFENSOR VITERBO-PALLACANESTRO ROMA 64-52

PARZIALI 13-18, 22-9, 18-11, 11-14



DEFENSOR VITERBO Martin 8, Maroglio 10, Gasbarri, Boccolato 2, Pasquali 8, Nizza 8, Quaresima 4, Fiocchetti, Recanati 19, Ndiaye 5 Coach Scaramuccia

PALLACANESTRO ROMA Loreti 19, Paradisi 6, Yoon 2, Sestito 16, Cerani 2, Picciafuochi 2, Paradisi D. 2, Angeloni, Tagliacozzo 3, Antonioni Coach Pietrelli

Successo casalingo della Defensor Viterbo, che nell'anticipo del PalaMalè supera per 64-52 la Pallacanestro Roma prendendosi il primo posto del girone unico di serie B in attesa degli impegni delle altre due battistrada, Elite BK Roma e Athena. Partita non facile, quella vinta dalle ragazze gialloblù, che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle capitoline.