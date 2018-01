La Defensor si prende la rivincita su Aprilia

DEFENSOR VITERBO-VIRTUS APRILIA 69-46

PARZIALI 21-14, 34-24, 50-34

DEFENSOR VITERBO Martin 8, Maroglio 7, Orchi 11, Gasbarri, Boccalato 9, Pasquali 6, Nizza 4, Spirito, Recanati 16, Ndiaye 8 All. Scaramuccia

VIRTUS APRILIA Orazi 14, Bovenzi 8, Di Clemente, Puleo 12, Proietti Ciolli 3, Sblano, Santulli 4, Motto Motto 3, Barbieri 2 All. De Bernardis

ARBITRI Stefano Lorenzoni e Sebastiano Palmegiani di Rieti

NOTE Rimbalzi Defensor 55 (Recanati 15), Aprilia 33 (Bovenzi 8). Parziali primo quarto 21-14, secondo quarto 34-24, terzo quarto 50-34.

La Defensor supera nettamente Aprilia nel sesto turno del girone di ritorno di serie B, confermando la propria imbattibilità casalinga e prendendosi la rivincita sulle avversarie che si erano imposte nel match di andata. Contro una squadra arrivata a Viterbo con un bilancio di sette vittorie e altrettante sconfitte, le gialloblù partono bene, cercando spesso sotto canestro Recanati che fa valere centimetri ed esperienza anche nella lotta per i rimbalzi. La Defensor conduce sempre nel punteggio, trovando protagoniste diverse in momenti importanti del match, compresa Maroglio che stringe i denti nonostante un problema muscolare. Le ospiti hanno il grande merito di non mollare mai, pur costrette ad inseguire per tutto il match provano sempre a riaprire la gara con i canestri di Orazi e Puleo, ma i loro sforzi rimangono vani di fronte alla determinazione della Defensor, brava a ribadire il proprio feeling con il parquet di casa. Per le gialloblù, cui difficilmente sarà possibile chiudere la stagione regolare oltre il terzo posto, le ultime tre gare contro Smit, Pallacanestro Roma e Frascati serviranno principalmente a mettere a punto schemi e condizione fisica in vista dei playoff, dove le rivali principali saranno ancora una volta Athena e Elite Roma.