Augustina uccisa due volte ed Eva, sindaco coraggioso

Augustina era arrivata in Italia più di dieci anni fa con mamma Guadalupe e la sorella minore. Venivano dal Venezuela, Nuova Caracas, e chissà perché sono finite a Cetona, un borgo toscano di meno di 3 mila anime noto soprattutto come buen retiro di qualche vip e di molta intellighentia di sinistra. Il destino l'aveva portata lì, e fin dall'inizio le era era sembrato di buona sorte. Perché subito, quasi subito aveva conosciuto Marco, un giovane agricoltore della zona. Si erano piaciuti e subito innamorati. Sono andati a vivere insieme, e l'anno dopo già nasceva Enrico, il loro bellissimo bimbo. Nonna Guadalupe impazziva di gioia, anche se sarebbe stata ancora più contenta se Marco e Augustina si fossero sposati. Ma i tempi sono cambiati, e loro con il piccolo che li rendeva così felici non ne avvertivano l'urgenza. Sì, l'avrebbero fatto. E l'hanno fatto, un paio di anni fa, quando Enrico aveva già sette anni. A sfogliare l'album dei ricordi prima e dopo la loro vita è sembrata una meraviglia: le giornate in quelle terre splendide, ogni tanto il ritorno alla terra di lei e le foto con mamma Guadalupe sulle splendide spiagge venezuelane, le gite con Marco ed Enrico, i natali insieme, tutti e tre sempre abbracciati. Anche il 13 maggio scorso, con Augustina (il suo nome completo è Sandra Augusta, ma ha sempre preferito quel vezzeggiativo) che pubblicava su un social il sorridente trio indicando il marito ed Enrico che si stava facendo ometto : “ecco i miei due amori”. Eppure proprio all'epoca di quella foto qualcosa di nuovo era capitato: Augustina aveva trovato lavoro in un negozio, ed era ancora più contenta per questo. Marco non l'aveva presa bene: voleva che stesse a casa, un po' era pure geloso della sua gentilezza con gli avventori. Ci sarà stata qualche discussione, succede in tante famiglie. Per lui però era diventato un chiodo fisso, tanto che era andato dal titolare a chiedere di interrompere quel contratto di lavoro: la moglie doveva tornare fra le mura domestiche. Lei si sarà ribellata, le discussioni saranno state accese. Avete capito perché vi parlo di Augustina. Perché anche la mattina del 6 luglio scorso, mandato via Enrico dalla nonna, il battibecco è ripreso. E qualche ora dopo lei non c'era più: un attacco di ira, Marco l'aveva soffocata con un cuscino. Augustina è morta. E purtroppo anche questa è piccola notizia: qualche riga in cronaca, perché quello stesso giorno i “femminicidi” in Italia sono stati tre, e alla tragedia ci si fa il callo. Marco? Sparito. Avrà vagato chissà dove, incredulo di quel che aveva fatto. L'hanno ritrovato il giorno dopo, impiccato a un albero per il rimorso. Una tragedia enorme. Ma non finita lì. Perché se ne è aggiunta un'altra, ancora più terribile: Augustina è stata uccisa una seconda volta.

Alla fine della settimana scorsa ci sono stati due funerali. Il primo giorno quello della mamma di Enrico. Pochi amici dietro al feretro, l'addio e poi la sepoltura nella terra del cimitero: non c'erano soldi per qualcosa di più, e anche quel poco che è stato fatto è dovuto alla catena di solidarietà subito partita dalle comunità sudamericane dopo appelli accorati di qualche amica di Augustina e nonna Guadalupe. Il giorno dopo i funerali di Marco: gran parte di Cetona era lì. All'uscita della bara, scoppia fragoroso e inspiegabile un applauso collettivo. Il giovane era molto conosciuto a Cetona, ma nel dramma era lui l'assassino e l'applauso è suonato come un secondo agguato alla povera Augustina, come se la gente dicesse a lui che aveva fatto bene, e chissà cosa aveva dovuto sopportare da lei. La sindaca di Cetona, Eva Barbanera, che era stata ai due funerali, è esplosa di fronte a quell'applauso, e ha spiegato perché con molto garbo (e notevole coraggio, perché un sindaco che va contro il sentimento sbagliato della sua comunità non si trova ovunque) sul suo account Facebook: “Le frasi dette con il tono del 'sì è vero lui, ma però lei … ' sono state troppe. Le dita puntate verso di lei sono state troppe. Quelle mani giudicatrici usatele per frugare nella vostra coscienza. Non trovate nulla di sbagliato? Non trovate il nome di nessuna persona a cui avete fatto del male o comunque che non avete aiutato a dovere? Beati voi, io nei miei ricordi trovo decine di parole che ho sbagliato a pronunciare, accanto ad altre decine che avrei dovuto dire e non ho detto, trovo i volti di persone che non ho aiutato e amato con maggiore intensità in momenti delicati della loro vita”. Grazie, sindaco Eva, perché quelle sue parole (e le altre che qui non ho citato) hanno regalato un po' di umanità a quella notte scura in cui tutti noi- non solo gli abitanti di Cetona- sembriamo essere ormai affogati. Quel linciaggio postumo di Augustina ha radici antiche, ma è anche specchio di questi tempi. Perché lei era una bella donna, che voleva muoversi con una certa libertà, ma era anche una straniera, parola che oggi sembra essere diventata sinistra. Viveva lì da dieci anni, ma “non era una dei nostri”, e forse qualcuno si sarà sentito perfino sollevato da quel cuscino che soffocandole l'ultimo respiro l'ha tolta dalla vista di tutti. Questo sì fa paura: lo smarrirsi di cuori improvvisamente induriti, la perdita di quella umanità di cui siamo stati fatti. Pietà per quel che abbiamo fatto ad Augustina. Pietà.