Serve un milione per Prato Giardino

Per ridare dignità a Prato Giardino occorre un milione di euro”. Parola di Enrico Contardo, neo assessore leghista al Verde per Palazzo dei Priori. Il principale parco del capoluogo lasciato senza manutenzione per 5 anni e senza irrigazione dal 2016, quando si è verificata una rottura all’impianto di irrigazione. Questa la fotografia scattata dall’assessore, in queste ore impegnato tra verifiche sul posto e studio dei contratti in essere.

“Serve una rivoluzione e un cambio di marcia importante – così l’assessore leghista -. Nel principale parco cittadino tutto è fermo al 2013. Prima il Comune di Viterbo investiva 100mila euro all’anno per la manutenzione necessaria. Michelini ha preferito destinare altrove la bellezza di 500mila euro nel quinquennio in cui ha amministrato e i danni sono palesi. C’è uno studio, da loro stessi commissionato a un professionista, che indica tutti gli interventi necessari per ridare un decoro all’area verde. La cifra è messa nero su bianco in questo studio che sto analizzando nel dettaglio”.

