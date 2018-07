Martedì nero per 3: la rete dati non funziona

Martedì 10 luglio nero per la rete 3 su gran parte dell'Italia. Gli utenti dell'operatore telefonico hanno acceso i propri dispositivi mobili senza riuscire ad accedere alla rete dati, e quindi anche su internet. Poco prima delle 10, la conferma ufficiale sulla pagina facebook della compagnia: "Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio". Molti utenti, nel tentativo di apertura di una pagina browser o di un app come un social network, hanno lamentato un errore di connessione. Ancora da stabilire le cause che hanno determinato il malfunzionamento della rete.