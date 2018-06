Bassetti: "L'Italia non va lasciata sola sui migranti"

Anche i vescovi italiani, per bocca del loro presidente Gualtiero Bassetti - arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve - intervengono nel dibattito serrato di questi giorni sulla questione dei migranti e sul grande tema dell'accoglienza. Estremamente chiare le parole di Bassetti, che richiama tutti - in particolare l'Europa - alle proprie responsabilità. "Crediamo nella salvaguardia della vita umana: nel grembo materno, nelle officine, nei deserti e nei mari. I diritti e la dignità dei migranti, come quelli dei lavoratori e delle fasce più deboli della società - sottolinea il presidente della Cei - vanno tutelati e difesi. Sempre. L’Italia, che davanti all’emergenza ha saputo scrivere pagine generose e solidali, non può essere lasciata sola ad affrontare eventi così complessi e drammatici. Proprio perché crediamo nell’Europa, non ci stanchiamo di alzare la voce perché questa sfida sia assunta con responsabilità da tutti".