Sparatoria in una scuola in Texas

Allarme, per una sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas, per la presenza di un individuo armato. Terrore e paura nel pomeriggio di venerdì 18 maggio. Il distretto scolastico della città, dalla propria pagina Facebook, fa riferimento ad "un incidente che coinvolge un active shooter". L’area è stata isolata, mentre testimoni hanno raccontato a Cnn di aver visto un uomo armato entrare in una classe e iniziare a sparare. Le forze di polizia intervenute stanno passando al setaccio la struttura per poter stilare un bilancio di eventuali morti e feriti.