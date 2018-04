Missili Usa, Gb e Francia sulla Siria, bombardamento nella notte

Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno bombardato nella notte di sabato 14 aprile la Siria con 120 missili da crociera che hanno colpito un centro di ricerca e siti di stoccaggio per armi chimiche nelle aree di Damasco e di Homs. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Donald Trump in diretta tv: "Il nostro obiettivo è distruggere le capacità di lanciare armi chimiche del regime siriano", ha aggiunto. L'Italia, come ha spiegato in mattinata il premier Paolo Gentiloni, non ha preso parte agli attacchi.