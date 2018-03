M5S cresce alla Camera nella seconda proiezione

Arriva anche la seconda proiezione La7/Swg per la Camera, basata sul 35% del campione di sezioni scrutinate. Anche in questo caso, così come era accaduto per il Senato, i dati si stabilizzano, pur non presentando escursioni significative rispetto alla prima proiezione.

Il Movimento 5 Stelle è accreditato del 32,3%, Pd al 18,7% seguito a 17,3% dalla Lega. Forza Italia resta al 14,3%. A seguire, Fratelli d'Italia al 4,3%, Liberi e Uguali al 3,4%, +Europa al 2,7%, Noi con l'Italia all'1%, Italia Europa Insiem allo 0,7% e Civica Popolare allo 0,75%.

Fra gli altri partiti, Potere al popolo all'1,5%, Casapound all'1% e Popolo della famiglia allo 0,8%.

Per ciò che riguarda gli equilibri che prendono in considerazione anche le coalizioni, si nota il 36,9% del centrodestra, il 32,3% del Movimento 5 Stelle e il 23% del centrosinistra.