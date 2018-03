Seconda proiezione al Senato La7/Swg: M5S sale ancora, la Lega allunga su Forza Italia

Arriva la seconda proiezione per il Senato, basata sul 40% del campione di seggi scrutinati. Il dato conferma e per certi versi consolida l'orientamento emerso dalle prime rilevazioni.

Il Movimento 5 Stelle è accreditato del 33,6%, Pd secondo partito con il 18,3% seguito a 17,4% dalla Lega. Forza Italia resta al 14,1%.

Per ciò che riguarda gli equilibri che prendono in considerazione anche le coalizioni, si nota il 36,5% del centrodestra, il 33,6% del Movimento 5 Stelle e il 22,4% del centrosinistra.

A commentare i dati, nel quartier generale del Movimento 5 Stelle, è arrivato Alessandro Di Battista: "Se questi sono i numeri è un trionfo del Movimento 5 Stelle, un'autentica apoteosi che premia il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Adesso tutti dovranno venire a parlare con noi, che è la miglior garanzia per i cittadini italiani, e soprattutto dovranno farlo all'insegna della correttezza e della coerenza".