Muore calciatore rinviate le partite di serie A

La 27/a giornata di serie A in programma domenica 4 marzo non si giocherà per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò. Il 31enne capitano della Fiorentina è stato trovato privo di vita in albergo, stroncato probabilmente da un infarto. Il giocatore era in ritiro con la squadra in un albergo di Udine.