Nutella a prezzo stracciato, risse nei supermercati francesi

Basta sconti sui barattoli di Nutella. Il bon ton francese non può più sopportare le risse nei supermercati per accaparrarsi il prodotto al 70% e per questo il governo ha chiesto a Intermarché di interrompere la promozione. "Non si può avere scene simili ogni mattina alle 4 in Francia", spiega a radio Rtl il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, invitando a non "banalizzare" sull'accaduto. "C'è un accordo firmato da Intermarché e altri distributori per non fare questo genere di promozione. Dovrebbero mantenere la parola", ha aggiunto il responsabile delle finanze francesi. In queste ore il governo presenta un disegno di legge per rafforzare le regole sulle promozioni nei supermercati e tra le misure figura un aumento del 10% della soglia di dumping. Lo scorso lunedì l'agenzia governativa Dgccrf, che tutela i consumatori da frodi e comportamenti anti-concorrenziali, aveva avviato un'indagine su questa operazione. "La fiducia va bene, il controllo è molto meglio", sottolinea Le Maire. Normalmente da Intermarché i barattoli di Nutella da 950 grammi costano 4,70 euro, ma con lo sconto il prezzo è sceso a 1,41 euro. Il risultato? Lunghe file e risse davanti ai negozi d'Oltralpe prima dell'orario di apertura. In alcuni supermercati le scorte di Nutella sono finite in meno di un quarto d'ora e la situazione si è movimentata al punto che la polizia è dovuta intervenire. Nonostante il caos da ribassi, Intermarché ha mantenuto la promozione attiva fino a sabato scorso. Ferrero, l'azienda produttrice di Nutella, ha preso le distanze dall'iniziativa, dichiarando che la decisione di scontare il prodotto è stata presa "unilateralmente" dalla catena di supermercati e ha rischiato di creare "confusione e delusione" nei consumatori.