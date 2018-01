Nadia Toffa: "Non ho paura di morire"

Nadia Toffa non solo ha superato il malore che l'ha portata in ospedale il 2 dicembre scorso, ma adesso è più forte di prima, certamente più consapevole. La conduttrice e inviata de "Le Iene", in un'intervista esclusiva a "Verissimo" che andrà in onda domani, sabato 13 gennaio, ha infatti dichiarato: "Io non ho paura di niente e ho scoperto che non ho paura neppure di morire". La Toffa peraltro tornerà l'11 febbraio alla conduzione de "Le Iene".