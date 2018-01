Madre e figlio trovati morti in casa

Nell'Avellinese, a Pietrastornina, trovati i corpi senza vita di madre e figlio all'interno della loro casa. La donna, una vedova di 80 anni, era al piano terra dell'abitazione mentre il figlio, 43 anni, era in una stanza del piano superiore. I cadaveri non presenterebbero segni di violenza. A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti, che da giorni non avevano più notizie dei congiunti. Indagano i carabinieri.