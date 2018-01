Mongolfiera piena di turisti si schianta a Luxor: un morto, dodici feriti

Un turista sudafricano è morto e altre 12 persone sono rimaste ferite nello schianto di una mongolfiera a Luxor, in Egitto. La conferma arriva dal ministero della Sanità. Il vice ministro della Sanità Sharif Wadie ha riferito a Afp che non ci sarebbero altre vittime, senza però fornire dettagli sull'entità delle ferite riportate dai passeggeri coinvolti nell'incidente. A bordo della mongolfiera c'erano 20 persone. Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere. Nel 2013 una mongolfiera in volo sopra Luxor era andata a fuoco causando la morte di 19 turisti.