Tanta pioggia e cielo coperto

Ecco il meteo per la giornata di domani, mercoledì 3 gennaio.

Nord: nubi sulle zone alpine con nevicate da sparse a diffuse su Valle d'Aosta e aree di confine con quota neve a partire da 1500-1700 metri in calo fino a 1200 metri verso fine giornata. La nuvolosità e le precipitazioni tenderanno ad interessare anche il settore collinare occidentale e settentrionale del Piemonte e gran parte del Trentino Alto Adige tra il pomeriggio e il termine della giornata. Per lo più velato sul resto del settentrione a parte annuvolamenti temporaneamente più compatti tra Lombardia e coste emiliano-romagnole in grado di luogo a deboli locali piovaschi.

Centro e Sardegna: al mattino nuvolosità variabile sulle regioni peninsulari, ma con ampie zone di sereno, in attesa di più nubi, già in tarda mattinata, su Toscana, Umbria e Lazio con piogge sparse o isolati rovesci più frequenti sul settore settentrionale toscano ma in attenuazione dal tardo pomeriggio. Dalla sera deboli occasionali piovaschi sulle Marche; molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna con locali piogge ma in miglioramento dal pomeriggio.

Sud e Sicilia: al primo mattino nubi compatte sulla Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, con piogge o rovesci sparsi; poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità anche su Campania e Basilicata con rovesci o isolati temporali; parzialmente nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento sulle zone alpine e in diminuzione sul resto del territorio; massime in diminuzione su Pianura Padana e Friuli Venezia Giulia e localmente su Liguria e Toscana; in aumento su Sardegna, regioni adriatiche centro-meridionali e basso Tirreno; stazionarie altrove.