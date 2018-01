Uccide padre, madre e sorella a Capodanno

Altro

Torna 'Jumanji', The Rock nel sequel 20 anni dopo Robin Williams

Dal 1 gennaio esce nei cinema italiani 'Jumanji - Benvenuti nella giungla' diretto da Jake Kasdan (autore della serie tv 'New Girl') con la super star Dwayne "The Rock" Johnson al posto di Robin Williams che fu protagonista del primo capitolo uscito nel 1995. Il film punta all'avventura per tutti, grandi e piccolo.