E' morto Albino Longhi

Si è spento all'età di 88 anni Albino Longhi, storico direttore del Tg1. Era nato a Mantova nel 1929. Era entrato alla Rai nel 1969, per diventare direttore prima della sede siciliana e poi di quella friulana. Nel 1982 ecco la nomina a direttore del TG1, carica che ha mantenuto fino al 1987, diventando poi responsabile delle tribune politiche e successivamente vice direttore generale. Nel 1993 era rientrato come direttore del telegiornale, prendendo il posto di Bruno Vespa. Dopo pochi mesi aveva abbandonato la carica lasciando la Rai per assumere la direzione dell'Arena, quotidiano di Verona. Nel 1996, rientrato a Roma, si era occupato dell'immagine del presidente del Consiglio in carica, Romano Prodi. Nel 2000 ancora alla direzione del TG1, succedendo a Gad Lerner, dove ha mantenenuto la carica fino al 2002.