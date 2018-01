Giovani e lavoro le priorità di Mattarella

"Mi auguro un'ampia partecipazione al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a decidere le sorti del nostro Paese. Ho fiducia nella partecipazione dei giovani nati nel 1999 che voteranno per la prima volta", assieme ai nati nei primi due mesi del 2000. E' questo l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno. Che, come spiega il capo dello Stato, ricorda i ragazzi del '99 nati sul finire del 19esimo secolo, mandati in quelle trincee che non dovrebbero tornare mai più, né in Europa né altrove.

Un discorso breve e conciso, di poco più di 10 minuti, quello del capo dello Stato, che ha esortato la politica e i partiti a fare la propria parte e a "guardare avanti", senza dimenticare la priorità delle priorità: il lavoro. Questo "resta la prima, e la più grave, questione sociale", scandisce il presidente, ricordando la sofferenza che colpisce i giovani, ma non solo".