Statali, arretrati tra 370 e 712 euro

Entrate maggiori nelle buste paga degli statali per l'arrivo degli arretrati che vanno dai 370 euro della classe retributiva più bassa, ai 712 di quella più alta, per una media di 492euro. Questo il risultato dell'intesa tra sindacati e Aran,l'agenzia che ha trattato per conto della ministra Madia. Il contratto, valido per 240mila dipendenti, copre il triennio 2016- 2018. E' ora corsa contro il tempo perché questa una tantum arrivi nello stipendio di febbraio. Da marzo, poi, scattano gli 85 euro (in media) dell'aumento a regime.