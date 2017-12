Mattarella ha sciolto le Camere

Economia

Borsa, europee di nuovo in rosso

Vendite sulle Borse europee nonostante l’andamento positivo di Wall Street. L’Euro forte e la mancanza di eventi ‘catalizzatori’ rende nervosi i mercati del Vecchio Continente. La Borsa di Milano perde lo 0,3 per cento, Francoforte lascia sul terreno lo 0,7 per cento. La giornata sul paniere milanese è positiva per i bancari e per Moncler. Sono in calo invece Fiat Chrysler e Enel.