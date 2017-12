La Uil Scuola ricorre alla Cedu

“Esamineremo la sentenza per vedere se è in contrasto con il diritto dell'Unione europea o la Carta europea dei diritti dell'Uomo. Se così è, avvieremo un percorso che possa rimettere in discussione quello che ormai si prefigura come un futuro orientamento stabile del giudice amministrativo”. La segretaria della Uil scuola Viterbo, Silvia Somigli, e l’avvocato del sindacato Massimo Pistilli rilanciano in merito alla decisione del Consiglio di Stato riguardante i diplomi magistrali conseguiti prima del 2001/2002.

“Diplomi – spiegano Somigli e Pistilli – che ad oggi, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, non consentono ai titolari di accedere legittimamente alle Gae e di stipulare dunque contratti a tempo indeterminato”.

Un esito negativo per un provvedimento a lungo atteso, di fronte al quale la Uil scuola di Viterbo punta comunque a reagire.

“Inutile nascondere una certa sorpresa alla lettura della pronuncia – hanno detto Somigli e Pistilli –. Sono state spazzate via le aspettative che si erano riposte nel giudice amministrativo, un cambio repentino di orientamento, sorprendente quanto involuto. Una battaglia di principi che noi per primi non intendiamo rinnegare, proprio perché battaglia fondata su pronunce giurisprudenziali favorevoli di inclusione, nel senso che allargavano la platea dei candidati al lavoro nella scuola. Ed è nostra opinione che includere sia sempre preferibile a escludere”.